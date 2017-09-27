В следующем году должен быть создан антикоррупционный суд, иначе вся антикоррупционная реформа обречена на провал.

Об этом заявил во время «круглого стола» в среду директор НАБУ Артем Сытник, сообщает Укринформ.

«Если этот суд не будет создан в 2018 году, то, по моему убеждению, вся антикоррупционная реформа обречена на провал, потому что все аресты и задержания, и уголовные дела, тормозятся и не рассматриваются в судах», - сказал он.

По словам Сытника, такой результат работы новосозданных антикоррупционных органов не удовлетворяет украинское общество и заграничных партнеров.

В то же время, предложение власти вместо антикоррупционного суда создать антикоррупционные палаты в судах Сытник считает неприемлемыми.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины недостаточно времени на создание антикоррупционного суда, поэтому в ближайшее время может быть создана антикоррупционная палата.