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Министерство обороны выступает за увеличение финансирования утилизации боеприпасов и обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил на 13%, или 100 млн гривен до 434,2 млн гривен в проекте государственного бюджета на 2018 год.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос Українських Новин.

В частности, проектом госбюджета на 2018 год (законопроект №7000 от 15 сентября) предлагается выделить Минобороны 334 219,1 тыс. гривен (309,5 млн гривен – общий фонд, 24,7 млн гривен - специальный фонд) на бюджетную программу «Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины».

В то же время в ответе на запрос Министерство сообщило, что дополнительная потребность на данную программу в 2018 году составляет 100 млн гривен.

Напомним, начальник Генштаба Виктор Муженко считает, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке должна быть распределена между всеми ответственными за него структурами.

 
ForUm

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