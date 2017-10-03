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Генеральный штаб готовит изменения в закон о численности Вооруженных сил Украины в связи с необходимостью усиления охраны складов боеприпасов.

Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время мы готовим предложения по замене ВОХР батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации. Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных сил. В связи с этим мы готовим предложения в Закон Украины «О численности Вооруженных сил Украины», - отметил Муженко.

По его словам, в наследство от Советского Союза Украина получила миллионы тонн боеприпасов, часть из которых уже непригодны к использованию.

«Рассредоточение этого боезапаса требует привлечения больших объемов железнодорожных перевозок и современных средств механизации», - пояснил начальник Генштаба.
ForUm

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