Премьер-министр Владимир Гройсман не понимает, почему некоторые народные депутаты не поддержали пенсионную реформу.

«Я не понимаю всех тех, кто вчера не голосовал за пенсионную реформу», - сказал он на заседании правительства, сообщает Украинская правда.

«Я понимаю 288 народных депутатов, которые позаботились о том, чтобы наработанная нами реформа стала реальностью. Как будут смотреть в глаза политиканы, которые даже тогда, когда надо было бы стать на горло своим популистским амбициям и поддержать решение для людей, не смогли этого сделать – показали свою примитивность, несостоятельность и неспособность принимать государственные решения», - добавил премьер.

«Я считаю, что наш долг сегодня, чтобы каждый гражданин Украины знал, кто не способен принимать решения во имя людей и во имя государства», - сказал он.

Гройсман напомнил, что с 1 января повысили минимальную зарплату, теперь принято решение о пенсионной реформе – и уже с октября пенсионеры получат больше и не будут платить налог.

По словам премьера, теперь нужно двигаться дальше, нужны изменения во всех сферах – «капитальный ремонт».

Так, прирост ВВП можно удвоить путем принятия правильных решений, сказал Гройсман.

«Я рассчитываю на то, что этой осенью мы с парламентом и президентом совместно сможем принять ряд мотивирующих законов, которые наше правительство берется реализовать, и обеспечивать соответствующее экономический рост», - заявил он.

Гройсман также отметил, что много лет все возможности политики «спускали в популистскую трубу».

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года.