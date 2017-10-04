За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время 17 обстрелов ВСУ применяли оружие на поражение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По уточненным данным в результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

В конце прошлых суток основная активность боевиков была сконцентрирована на приморском направлении. Здесь противник не только применял минометы различных видов, но и бил из запрещенного оружия.

Так, вечером боевики в течение часа обстреливали позиции вблизи Широкино с переносной реактивной пусковой установки «Град «Партизан», гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Позже, недалеко от этого же поселка враг применил уже 82-миллиметровый миномет. А начиная с 18:00 и на протяжении 2 часов противник вел огонь по опорному пункту украинской армии у Талаковки с реактивной системы залпового огня «Град». Здесь боевики выпустили 38 реактивных снарядов. Кроме того, вечером оккупанты дважды обстреливали из минометов калибра 120 миллиметров жилой сектор поселка Водяное.

В конце суток на донецком направлении противник дважды бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям на подступах к Авдеевке и Невельскому. Также под вражеским огнем оказались позиции сил АТО у шахты Бутовка, Зайцево, Майорска.

На луганском направлении боевики вечером и ночью 4 раза из гранатомета и стрелкового оружия обстреливали позиции в окрестностях Трехизбенки.