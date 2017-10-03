Заявление первого заместителя главы Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко о том, что количество россиян в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе за год выросло вдвое, не соответствует действительности.

Об этом говорится заявлении миссии.

«В СММ ОБСЕ работают наблюдатели из 44 государств-участников ОБСЕ. Российская Федерация, как одно из таких государств, направила 35 наблюдателей (в прошлом году - 39). Большинство наблюдателей миссии приезжают из стран-членов Европейского Союза (339 наблюдателей). Кроме того, в Миссии работают 373 местных сотрудника», – говорится в сообщении.

«СММ призывает всех, кто комментирует или пишет о миссии, сначала контактировать с СММ для того, чтобы установить факты и предотвратить предоставление некорректной информации или необоснованных заявлений», – подчеркнули в СММ.

Напомним, ранее Геращенко сообщила, что вСпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе за последний год количество россиян выросло вдвое.