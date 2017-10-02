В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе за последний год количество россиян выросло вдвое. Об этом сказала первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в интервью ТСН.

«Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сантименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были беспристрастными и безоговорочно относились к выполнению своих обязанностей», - сказала она.