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Бойцы спецподразделения «Беркут» получали от 3 до 5 тыс. гривен за применение чрезмерной силы против участников Майдана зимой 2013-2014 годов. Об этом во время брифинга сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он отметил, что эти выплаты были регулярными в течение декабря 2013 года - февраля 2014-го. Всего было выплачено 50 млн гривен нелегальных средств, сообщает «Громадське».

По его словам, средства были нацелены на то, что силовики «будут совершать такие действия против протестующих, незаконные в том числе, после которых руководство государства сможет рассчитывать, что Майдан будет прекращен».

В декабре-феврале командиры подразделений получали в кабинете генерала Владимира Гриняка «незаконные средства в размере 600-800 тысяч гривен для передачи подчиненным подразделениям: по 5 тыс. офицерам, по 3 тыс. предназначалось рядовым. Это имеется в виду одна выплата. Такие выплаты осуществлялись регулярно и мы имеем данные о выплатах 50 млн гривен, по предварительным данным», - добавил Горбатюк.

Как ранее сообщал ForUm, 29 сентября было сообщено о подозрении в противодействии акциям протеста во время Революции достоинства трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. Это Сергей Поготов, а также руководитель Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Игорь Бабич и его заместитель Анатолий Серединский.

2 октября Печерский районный суд города Киева применил к Поготову меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.
ForUm

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