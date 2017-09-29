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Следователи Департамента специальных расследований Генпрокуратуры сообщили о подозрении трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины о подозрении в преступлениях против активистов Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщение о подозрении объявлено по факту системного препятствия митингов, собраний и демонстраций граждан, которое выразилось в том числе в разработке проектов постановлений Кабинета Министров Украины, которыми предоставлено разрешение на незаконное использование спецсредств (гранат) производства РФ для последующей их выдачи работникам правоохранительных органов, для применения в отношении участников акций протеста в Киеве в феврале месяце 2014 года, а также координации (содействия) действий сотрудников правоохранительных органов во время силовых акций в отношении митингующих 18-19 февраля 2014 года в Киеве, по применению насилия и оружия.

Кроме того, одному из подозреваемых сообщено о подозрении по факту незаконного предоставления неправомерной выгоды (передача дополнительных нелегальных средств) работникам правоохранительных органов с целью склонения их к совершению преступлений в отношении участников акций протестов в Киеве в 2013-2014 годах.

По состоянию на настоящее время двое подозреваемых занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины.

Следователями Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками НАБУ были проведены обыски, где по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено и изъято значительное количество ценностей (медали), ноутбуки, черновые записи, боеприпасы и другое имущество.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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