Печерский районный суд города Киева применил к бывшему первому заместителю начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины Сергею Поготову меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

Соответствующее решение принял судья Печерского районного суда города Киева Виталий Писанец.

Таким образом судья отклонил ходатайство прокуроров Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины о применении меры пресечения в отношении Поготова в виде содержания под стражей. «В удовлетворении ходатайства отказать», - постановил судья, сообщает УНИАН.

В то же время представитель группы прокуроров Александр Ковальчук заявил журналистам, что данное решение будет обжаловано в Апелляционном суде.

Напомним, следователи ГПУ подозревают Поготова в поставках российских спецсредств для разгона участников Евромайдана зимой 2014 года, использование которых привело к гибели одного из митингующих и нанесении телесных повреждений 138 участникам протестов.

По информации адвоката Елены Малаховой, ее подзащитному инкриминируют ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций), ст. 115 (умышленное убийство), ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Поготов не признает совершение преступлений, которые ему инкриминирует Генпрокуратура, и заявляет, что во время работы в МВД исполнял обязанности согласно должностным инструкциям.

29 сентября было сообщено о подозрении в противодействии акциям протеста во время Революции достоинства трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. Это Сергей Поготов, а также руководитель Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Игорь Бабич и его заместитель Анатолий Серединский.