Государственный бюджет в августе выполнен с существенным профицитом в 11,5 млрд грн. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за сентябрь.

«В августе государственный бюджет предсказуемо выполнен с существенным профицитом (11,5 млрд грн), что обусловило увеличение кумулятивного и положительного сальдо до 38,5 млрд грн», - говорится в обзоре.

Вместе с тем, доходы государственного бюджета продолжали расти высокими темпами (на 33,4% г/г в августе, за 8 месяцев - на 46,1% г/г). В августе рост главным образом обеспечили налоговые поступления (на 30,6% г/г), что прежде всего связано с экономическими факторами, сообщает Укринформ.

Так благодаря существенному улучшению финансового результата прибыльных предприятий поступления от налога на прибыль предприятий выросли на 47,7% г/г (август - месяц уплаты платежей в бюджет по итогам II квартала).

Поступления от налога на доходы физических лиц также продолжали демонстрировать рост (на 27,7% г/г), учитывая сохранение высоких темпов прироста номинальных заработных плат.

Как ранее сообщал ForUm, государственный бюджет Украины в январе-августе 2017 года получил 527,553 миллиарда гривен доходов, что на 7,7% больше бюджетной росписи на этот период.