В Днипре будут судить сотрудника полиции, нанесшего телесные травмы водителю после того, как тот попросил правоохранителя предъявить удостоверение личности. Об этом заявил начальник следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области Сергей Лисиченко, передает 112 Украина.

Инцидент произошел еще в апреле, а на данный момент по факту правонарушения завершается досудебное расследование. По его словам, сотрудник патрульной полиции Днипра нанес телесные травмы средней тяжести местному жителю в ответ на просьбу предъявить удостоверения личности.

«Сотруднику полиции казалось, что он был в нетрезвом состоянии и управлял транспортным средством. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин находился возле своего автомобиля, подъехали патрульные полицейские, предложили проехать с ними, гражданин попросил представиться и предоставить удостоверение. Сотрудники полиции этого не выполнили и начали силой помещать его в автомобиль, во время этого завели руку за спину, применили физическую силу и сломали руку гражданину», - заявил он.

Он отметил, что в ближайшее время дело будет передано в суд, а прокуратура будет требовать отстранения полицейского от выполнения своих обязанностей.

«Сейчас действия полицейского квалифицируются по ч. 2 ст. 365 УК «Превышение служебных полномочий». Полицейскому грозит наказание 5-8 лет лишения свободы. Сейчас мы направили ходатайство в суд об отстранении выполнения обязанностей и избрали меру пресечения. Я думаю, что в течение этой недели обвинительный акт в отношении этого полицейского будет направлен в суд», - констатировал он.