Государственный бюджет Украины в январе-августе 2017 года получил 527,553 миллиарда гривен доходов, что на 7,7% больше бюджетной росписи на этот период.

По данным Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 46,1% выше показателя за аналогичный период 2016 года, сообщает УНИАН.

В том числе в августе госбюджет получил 79,838 миллиарда гривень доходов, что на 5,5% ниже бюджетной росписи на этот месяц, но на 33,3% выше показателя за август 2016 года.

Как ранее сообщал ForUm, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2017 года составил 61,151 миллиарда гривен, что является максимальным значением показателя с начала 2003 года.

Государственный бюджет Украины за январь-июль 2017 года выполнен с профицитом на уровне 27,003 миллиарда гривен против 49,945 миллиарда гривен дефицита за аналогичный период предыдущего года.