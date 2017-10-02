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Снижение курса гривни в сентябре после длительного периода укрепления национальной валюты с начала года объясняется сезонными факторами, - говорится в макроэкономическом обзоре НБУ за сентябрь.

Там констатируют, что за сентябрь гривна девальвировала на 3,7%, но в то же время напоминают, что с начала года курс укрепился на 2,5%, сообщает ВВС Украина.

В НБУ объясняют ослабление гривни ростом спроса на твердую валюту от нефте- и газотрейдеров.

«Девальвационное давление на гривню в сентябре имело главным образом сезонный характер, вызванный традиционным ростом спроса на иностранную валюту со стороны нефте- и газотрейдеров, который усиливался умеренным ростом цен на нефть на мировом рынке», - говорится в обзоре НБУ.

Кроме того, в Нацбанке отмечают, что одновременно со стороны населения снизилось предложение и вырос спрос на валюту, «что в значительной степени также объясняется сезонным ухудшением курсовых ожиданий населения».

Для того чтобы сгладить курсовые колебания, НБУ стал выходить на рынок с валютными интервенциями, и за сентябрь продал 166 млн долларов.

В то же время в Нацбанке напоминают, что с начала года валютные резервы страны пополнились 1,5 млрд долларами за счет покупки валюты на рынке.

То, что в Нацбанке относятся к снижению курса гривни, как к временному явлению, подтверждается и последующими шагами НБУ по либерализации денежного и валютного рынков, в частности, и отмена ограничений на выдачу средств с банковских счетов населения.

И все же, на 2 октября НБУ снова понизил официальный курс гривни на 6 копеек – до 26,58 грн/доллар.

 
ForUm

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