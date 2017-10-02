Оккупационные власти Крыма в понедельник, 2 октября, провели новые задержания крымских татар, инкриминируя им участие в «Исламском государстве». Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Крыму.

«Руководство указанной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане Российской Федерации из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного Исламского Халифата». В своей деятельности указанные липа придерживались повышенных мер конспирации», - заявили в ФСБ.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил в Facebook о троих задержанных – Ренат Сулейманов, Арсен Кубединов и Сейран Мустафиев.

Как сообщает Крым. Реалии, российские силовики увезли в неизвестном направлении жителя села Мельничное Белогорского района 64-летнего Талята Абдурахманова.