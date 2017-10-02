Начиная с 1 октября, любая коммерческая фотография любой модели, подвергшаяся процессу цифрового монтажа, во Франции должна сопровождаться предупреждением, подобным тому, что написано на пачках сигарет. Об этом сообщает ВВС.

«Photographie retouchée» - «Ретушированная фотография» должно быть теперь написано на подобных фото.

Нарушителям грозит штраф – либо 37 500 евро, либо 30% стоимости создания самой рекламы.

Новое правило направлено на предотвращение экстремальной худобы среди фотомоделей, а также проблем со здоровьем среди тех, кто хотел бы выглядеть как модели, несмотря на то, что это физически невозможно, так как их фотографии были модифицированы при помощи компьютера.

«Когда молодые люди постоянно видят якобы нормативные, но на самом деле нереалистичные изображения человеческого тела, это приводит к негативному восприятию самого себя и комплексу неполноценности, что, в свою очередь, может спровоцировать привычки, вредящие здоровью», - сказала министр здравоохранения Марисоль Турен.

В то же время французский закон не запрещает ретушировать прически или пятна на коже.

Стремление к худобе чрезвычайно широко распространено во Франции. Десятки тысяч в стране страдают от анорексии, а индекс массы тела, который указывает степень соответствия массы человека и его роста, среди французов самый низкий в Европе.