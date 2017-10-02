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Полиция Лас-Вегаса убила мужчину, который устроил стрельбу во время кантри-фестиваля на Лас-Вегас-Стрип. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.

Также ведется расследование и поиск других преступников. Точных сведений о том, сколько людей вело стрельбу, пока неизвестно.

По словам очевидцев, на месте событий были слышны продолжительные автоматные очереди. По одной из версий, стрельба велась с верхних этажей казино, но никаких официальных подтверждений этому нет.

По данным агентства Рейтер, погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали.
ForUm

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