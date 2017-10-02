Один из руководителей румынской Партии национального единства Дорин Душчак убежден, что запланированное на 2018 год совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии может стать площадкой для начала объединения двух государств.

Такое мнение он высказал по итогам встречи в Бухаресте спикера парламента Молдовы Андриана Канду с руководителями румынского парламента, сообщает Укринформ.

«Совместное заседание законодательных органов двух стран может стать прекрасной площадкой для разработки и утверждения единого предложения об объединении двух государств», - отметил Душчак.

По его мнению, символическое значение совместного заседания парламентов Румынии и Молдовы заключается еще и в том, что у парламентариев будет кворум для принятия конкретных решений, в том числе и в сфере объединения двух стран.

Согласно данным последних социологических опросов, количество граждан Молдовы, выступающих за объединение с Румынией, колеблется от 20 до 23 процентов.