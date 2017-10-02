Российский рэпер Вячеслав Машнов (Гнойный) попал в «Чистилище» антитеррористической базы «Миротворец».

Соответствующая информация содержится на сайте.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией. Въезжал на территорию временно оккупированной АР Крым через закрытый пункт пропуска для участия в концерте на территории г. Севастополь. Считает украинцев несуществующей нацией. Использует псевдонимы «Гнойный» и «Соня Мармеладова», – указано на сайте.

Ранее СМИ сообщили о том, что Гнойный собирается выступить в Киеве под псевдонимом Слава КПСС.

В одном из своих выступлений Гнойный назвал украинцев «несуществующей нацией».