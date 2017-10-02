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Генеральное консульство Украины в Барселоне призывает граждан избегать массовых акций протеста, мест скопления людей, а также носить с собой оригиналы документов.

Об этом в эфире 112 Украина заявила генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая.

«В связи с повышенной общественной активностью, в частности и сегодня, в день так называемого референдума, который конституционным судом был признан незаконным, мы рекомендуем гражданам Украины избегать массового скопления людей. Просим проявлять бдительность, не поддаваться на провокации, не присоединяться к любым акциям, свидетелями которых могут стать наши граждане», - подчеркнула украинский консул.

По словам украинского консула, за прошедший день сообщений о пострадавших среди украинских граждан не было.

Драмарецкая напомнила, что на территории Испании с 2015 года установлен 4-й уровень террористической угрозы из 5 возможных и акцентировала внимание на необходимости соблюдать правила пребывания иностранных граждан в Испании, в частности всегда иметь при себе оригиналы документов.

«Мы просим наших граждан неуклонно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании, в частности при себе иметь оригиналы паспортных документов», - сказала консул.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями.

По последним данным медиков, во время столкновений пострадали по меньшей мере 844 человека.

В ходе столкновений также пострадали 33 полицейских.
ForUm

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