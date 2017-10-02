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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

«Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь», – отметил он.

Матиос подтвердил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего.

«Это мое табельное оружие. Я имею право на его ношение, хранение и применение», – сказал главный военный прокурор.

Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.

 
ForUm

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