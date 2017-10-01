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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О праздновании в 2017 году Дня достоинства и свободы», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Указ направлен на надлежащее празднование в 2017 году Дня достоинства и свободы, чествование гражданского подвига участников Оранжевой революции и революции Достоинства, учитывая важное значение этих событий для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и справедливости и европейского пути развития Украины», - говорится в сообщении.

Согласно документу Кабмин должен создать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2017 году Дня достоинства и свободы, определив его сопредседателями премьер-министра Украины и главу Администрации Президента Украины и привлекая в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, общественных объединений, ученых.

Кроме этого, правительство должно разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию Дня достоинства и свободы, предусмотрев проведение 21 ноября в Киеве и других населенных пунктах мемориальных, торжественных и культурных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, прежде всего участников революционных событий в Украине в 2004, 2013 - 2014 годах, участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
ForUm

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