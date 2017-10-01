Во Львовской области в ночь на 30 сентября произошло незначительное землетрясение. Подземные толчки были ощутимы в Дрогобыче, Трускавце и окрестных селах, сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что разрушений в результате толчков нет.

«Мы получили информацию от ЛОГА о том, что было зафиксировано незначительное землетрясение в районе Дрогобыча. Но толчки были незначительными, поэтому количество баллов не зафиксировали. Никаких повреждений и разрушений не было», - сказал начальник сектора связей со СМИ главного управления ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.

Позже в Facebook городской голова Трускавца Андрей Кульчинский сообщил, что в результате ночного землетрясения вблизи Дрогобыча и Трускавца Львовской области образовался провал диаметром 300 метров и глубиной до 50 метров.

«Сегодня ночью в зоне разработок «Полиминерала» (Стебник) над старой большой карстовой пустотой 100 на 100 метров обрушились своды. Локация обвала – 500 метров от дороги Дрогобыч – Трускавец. Обвалилась зона диаметром 300 метров на глубину до 50 метров», – написал Кульчинский.

По его словам, обвал был прогнозируем давно, и подчеркнул, что опасности для Трускавца и его минеральных месторождений нет.

«На месте обрушения со временем может образоваться водоем с высокой минерализацией воды по типу мертвого моря», – добавил мэр Трускавца.