Российский артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон стал руководителем «Детской музыкальной академии» на территории «ДНР».

Об этом сообщает ДАН.

О запуске этого проекта было объявлено на встрече Кобзона с воспитанниками и педагогами музыкальных школ захваченных территорий.

Как сообщается, «мастер-классы, творческие встречи и конкурсы будут проводить преподаватели из РФ».

По завершению ученикам будут вручены дипломы. Лучшие воспитанники смогут в дальнейшем обучаться в российских музыкальных школах.