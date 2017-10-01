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Российский артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон стал руководителем «Детской музыкальной академии» на территории «ДНР».

Об этом сообщает ДАН.

О запуске этого проекта было объявлено на встрече Кобзона с воспитанниками и педагогами музыкальных школ захваченных территорий.

Как сообщается, «мастер-классы, творческие встречи и конкурсы будут проводить преподаватели из РФ».

По завершению ученикам будут вручены дипломы. Лучшие воспитанники смогут в дальнейшем обучаться в российских музыкальных школах.
ForUm

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