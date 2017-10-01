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В Запорожье по факту столкновений между неизвестными и участниками «Фестиваля равенства» возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство).

В отделение полиции доставлены 17 человек, сообщает пресс-служба облполиции.

По данным правоохранителей, около 60 участников фестиваля собрались в одном из помещений для проведения семинара, туда же пришли около 150 радикально настроенных молодых людей в масках, которые пытались препятствовать проведению мероприятия.

Для охраны общественного порядка было задействовано около 70 сотрудников полиции. В это время с остановки «Автовокзал» на мероприятие шли две девушки. К ним подошли несколько девушек из толпы и начали их бить. Когда полиция их разбороняла, другие представители толпы  применили газовые баллончики, петарды и файеры.

В результате в Коммунарское отделение полиции были доставлены 17 человек, часть из которых несовершеннолетние, поэтому в отделение полиции также были приглашены их родители и составлены административные протоколы по ст. 184 КУоАП. Кроме этого по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Двух девушек с телесными повреждениями доставили в больницу.
ForUm

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