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С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, напомнила пресс-служба патрульной полиции Украины.

«В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное», - отмечается в сообщении.

Правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
ForUm

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