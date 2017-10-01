С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, напомнила пресс-служба патрульной полиции Украины.

«В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное», - отмечается в сообщении.

Правила введены для повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения в связи с сокращением светового дня и погодными условиями.

За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.