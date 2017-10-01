также в разделеСпорт
В «Шахтере» подтвердили получение Марлосом украинского гражданства 35
Украинские лучники завоевали «серебро» на «Играх Непокоренных» 31
«Игры непокоренных»: У Украины еще одно золото 37
Украинская сборная завоевала на «Играх непокоренных» уже 7 медалей 78
Украинский пауэрлифтер завоевал второе «золото» на «Играх непокоренных» 49
«Игры непокоренных»: У Украины – третья медаль 27
Украина завоевала первое «золото» на «Играх непокоренных» 52
Украинец завоевал первую медаль на «Играх непокоренных» 31
В КПИ подтвердили, что вице-президент ФФУ не получал их диплом 59
Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира 57
Срна приостановил выступления из-за позитивного допинг-теста 74
В Ивано-Франковске во время массовой драки на стадионе пострадали 3 полицейских 58
Фанаты «Карпат» остановили на трассе автобус с командой 146
Суркис подделал документы, чтобы избираться в УЕФА 140
Украина улучшила позиции в рейтинге ФИФА 34
Летние олимпийские игры 2024 и 2028 пройдут в Париже и Лос-Анджелесе 43
«Шахтер» обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов 120
«Динамо» засчитали техническое поражение в матче с «Мариуполем» 142

Сборные Украины, России, Казахстана, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы по тяжелой атлетике в полном составе отстранены от международных соревнований сроком на один год из-за положительных допинг-тестов спортсменов на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

Такое решение 30 сентября единогласно принял Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), передает Радио Свобода.

Таким образом, девять национальных команд не смогут принять участие в чемпионате мира, который состоится с 28 ноября по 5 декабря 2017 года в Анахайме (США).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги