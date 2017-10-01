Сборные Украины, России, Казахстана, Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы по тяжелой атлетике в полном составе отстранены от международных соревнований сроком на один год из-за положительных допинг-тестов спортсменов на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

Такое решение 30 сентября единогласно принял Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), передает Радио Свобода.

Таким образом, девять национальных команд не смогут принять участие в чемпионате мира, который состоится с 28 ноября по 5 декабря 2017 года в Анахайме (США).