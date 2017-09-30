Заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич пришел в Печерский районный суд Киева защищать подозреваемых в совершении преступлений на Майдане сотрудников полиции. Об этом сообщает Громадське.

«Это достойные офицеры, выполнявшие после 2014 года свои обязанности. Их вызывали для дачи показаний в качестве свидетелей, были обыски у этих людей дома, и они продолжали нести службу. Три года их никто не трогал», - заявил Фацевич.

По его словам, один из подозреваемых был старшим инспектором по особым поручениям отдела организации конвойной службы и охране, второй – начальником этого же отдела.

«Одного из них обвиняют в том, что он организовывал выдачу спецсредств, которые закупались в России. Но старший инспектор по особым поручениям не может отвечать за выдачу спецсредств», - добавил Фацевич.

«Эти работники мне очень нужны, они специалисты и они не нарушали закон. Я читал ходатайство. Если я руководитель и я видел бы, что они к чему-то причастны, я бы здесь не стоял сейчас. Я их непосредственный руководитель, я пришел их поддержать», - заявил он.

Прокуроры ходатайствовали о мере пресечения в виде содержания под стражей Игорю Бабичу, который сейчас работает начальником департамента превентивной деятельности Национальной полиции, а в 2014 году был главным инспектором отдела организации службы конвойных подразделений.

Его подозревают в координации действий спецподразделений.

Второй подозреваемый – Анатолий Серединский – в 2014 году занимал должность начальника отдела службы управления организации конвойных подразделений департамента общественной безопасности МВД.

Его подозревают в координации действий спецподразделений и их поощрении. Он якобы выдал премий на общую сумму свыше 30 млн гривен.

Также в этот день прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде содержания под стражей Сергею Поготову, который во времена Майдана занимал должность заместителя начальника департамента общественной безопасности МВД.

Он в настоящее время не работает в правоохранительных органах.

По данным источников Громадського, Поготова подозревают в пособничестве и превышении власти. Он якобы подготовил рапорты о необходимости вооружения беркутовцев и других правоохранителей гранатами из Российской Федерации.

Отметим, что суд отказался рассматривать меру пресечения подозреваемым по делам Майдана.

Напомним, 29 сентября следователи Департамента специальных расследований Генпрокуратуры сообщили о подозрении трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины в преступлениях против активистов Евромайдана.