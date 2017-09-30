За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За сутки боевики 6 раз использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов. Наши военные асимметрично отвечали противнику. В результате боевых действий 4 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сводке.

В конце суток огневая активность противника с донецкого сместилась на приморское направление.

После 18:00 боевики дважды обстреливали из миномета и гранатометов позиции сил АТО вблизи Водяного. В результате одного из обстрелов получил ранения один украинский боец. Еще один военный получил ранения около 19:00 во время огневого противостояния на подступах к Березовому. Кроме того, в конце суток оккупанты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы у Павлополя и Талаковки.

На луганском направлении, вблизи Новотошковского, боевики около 20:00 выпустили по нашему опорному пункту 8 мин калибра 82 миллиметра и били из противотанкового гранатомета. Украинские военные ответили врагу. Во время этого обстрела получил ранение еще один боец ​​АТО.

На донецком направлении после утренней огневой активности пророссийских наемников вечером и ночью сохранялась тишина.