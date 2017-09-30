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По итогам завершившихся в Канаде «Игр Непокоренных» сборная Украины завоевала 14 медалей – 8 золотых, 4 серебренных и 2 бронзовых. Об этом говорится на странице команды в Facebook.

«Наша сборная завершила соревнования в первых для украинских военных «Играх Непокоренных». И завершила просто фантастически удачно – 14 медалей (8 золотых, 4 серебра и 2 бронзы)!» - говорится в сообщении.

«Учитывая, что наша команда – одна из самых маленьких – всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что команда #InvictusGamesTeamUkraine убедила весь мир, наши военные – сильные духом и телом и никогда не подаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам!» - подчеркнули в пресс-службе.
ForUm

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