Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны, заявил министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.
На примере опыта Латвии он отметил важность создания предпосылок для учащейся молодежи получить необходимые знания государственного языка и не быть дискриминированными на рынке труда своей страны.
Климкин отметил интерес Украины в заимствовании латвийского опыта функционирования системы образования с использованием языков национальных меньшинств. Он также ознакомил Шадурскиса с основными положениями Закона Украины «Об образовании».
Во время встречи стороны отметили тесное сотрудничество между Украиной и Латвией в образовательной сфере, в частности на межуниверситетском уровне.
Министры Климкин и Шадурскис подписали соглашение между правительствами двух стран в сфере образования, науки, молодежи и спорта.
Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.
Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.
В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.
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