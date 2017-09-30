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Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны, заявил министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

На примере опыта Латвии он отметил важность создания предпосылок для учащейся молодежи получить необходимые знания государственного языка и не быть дискриминированными на рынке труда своей страны.

Климкин отметил интерес Украины в заимствовании латвийского опыта функционирования системы образования с использованием языков национальных меньшинств. Он также ознакомил Шадурскиса с основными положениями Закона Украины «Об образовании».

Во время встречи стороны отметили тесное сотрудничество между Украиной и Латвией в образовательной сфере, в частности на межуниверситетском уровне.

Министры Климкин и Шадурскис подписали соглашение между правительствами двух стран в сфере образования, науки, молодежи и спорта.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. 

 
ForUm

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