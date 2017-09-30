также в разделеМир
США усилили финансовые санкции против России 25
Шредер занял высокий пост в «Роснефти» 35
ИГИЛ заявило о взятии в плен и убийстве российских солдат 167
Цукерберг ответил на обвинения Трампа в сговоре 61
Умер основатель Playboy Хью Хефнер 58
Назван самый популярный город мира среди туристов 68
Трамп: США готовы к разрушительной войне с КНДР 177
РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету 72
В РФ могут заблокировать Facebook 38
В метро Лондона произошел взрыв 115
Дуда в один день представил судебную реформу и отказался от нее 108
РФ обвинила США в гибели своего генерала в Сирии 74
Врачи дали Маккейну «очень плохой прогноз» 91
СМИ: В России семья каннибалов съела около 30 человек 265
В иракском Курдистане проходит референдум о независимости 32
Партия Макрона проиграла на выборах в Сенат 95
На Бали из-за возможного извержения вулкана эвакуировали 35 тысяч человек 66
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 320 человек 44

Курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР будет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Соответствующий меморандум, опубликованный на сайте Минфина США, подписал президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Тиллерсон, в частности, будет отвечать за закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, введенных при предыдущем президенте США Бараке Обаме из-за агрессии России против Украины. Кроме того, он будет курировать исполнение ряда статей закона о санкциях, принятых против Москвы из-за кибератак.

Госсекретарь США также станет принимать решения о выдаче виз лицам, которые «наносят ущерб кибербезопасности», действуя в интересах России.

Ранее Минфин США выпустил директиву, согласно которой ограничения на финансирование банков и компаний нефтегазового сектора России, наложенные согласно новому закону о санкциях, вступят в силу с 28 ноября.


 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги