Курировать американские санкции против России, Ирана и КНДР будет госсекретарь Рекс Тиллерсон. Соответствующий меморандум, опубликованный на сайте Минфина США, подписал президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Тиллерсон, в частности, будет отвечать за закрепление на законодательном уровне антироссийских санкций, введенных при предыдущем президенте США Бараке Обаме из-за агрессии России против Украины. Кроме того, он будет курировать исполнение ряда статей закона о санкциях, принятых против Москвы из-за кибератак.

Госсекретарь США также станет принимать решения о выдаче виз лицам, которые «наносят ущерб кибербезопасности», действуя в интересах России.

Ранее Минфин США выпустил директиву, согласно которой ограничения на финансирование банков и компаний нефтегазового сектора России, наложенные согласно новому закону о санкциях, вступят в силу с 28 ноября.



