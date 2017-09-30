По состоянию на 8:30 субботы, 30 сентября 2017, неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала в Калиновке не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники военных групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Это штатная ситуация при работе на местности, загрязненной взрывоопасными предметами, и не представляет угрозы для жителей пострадавших районов», - пояснили в ведомстве.

Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. По оперативной информации травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

По состоянию на 8:30 возобновлено газоснабжение 6 тыс. 119 абонентам в городе Калиновка (2000), в селах Иванив (1299), Гущинцы (672), Каменогорка (149) Калиновского района; Сосенка (714), Славное (170), Дорожное (360), Лавровка (500), Медведка (255) Винницкого района.

По информации ОАО «Винницагаз» от газоснабжения было отключено 15 населенных пунктов, насчитывающих 13 тыс. 384 абонентов. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения частично в Калиновке, селах Калиновка вторая, Павловка, Сальник, Ривненное, Лесная Лисеевка, Прилукское , Мизяков, Мизяковская слободка, Павленки Калиновского района.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района.