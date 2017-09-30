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Пожар на складе боеприпасов в Калиновке мог произойти в результате приведения в действие заложенного детонатора. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала Интер.

По словам Луценко, версия сброса боеприпасов на склад с беспилотника не имеет никакого подтверждения, а наиболее вероятной причиной возгорания на складе является срабатывание взрывного устройства, передает 112 Украина.

«В Калиновке мы не имеем никаких доказательств, чтобы был беспилотный аппарат, но мы имеем факты о, вероятно, - подчеркиваю, пока это версия, - заложенном детонаторе, который привел к взрывам», - заявил Луценко.

 Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.  

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.
ForUm

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