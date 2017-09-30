Кабинет Министров объявил выговор председателю Государственной архивной службы Татьяне Барановой за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Соответствующее распоряжение № 672-р опубликовано на правительственном портале.
«В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 Закона Украины «О государственной службе» (ненадлежащее выполнение должностных обязанностей), объявить выговор председателю Государственной архивной службы Украины Барановой Татьяне Ивановне», - говорится в документе.
Баранова назначена председателем Госархива в октябре 2014 года.
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