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Кабинет Министров объявил выговор председателю Государственной архивной службы Татьяне Барановой за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Соответствующее распоряжение № 672-р опубликовано на правительственном портале.

«В связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 Закона Украины «О государственной службе» (ненадлежащее выполнение должностных обязанностей), объявить выговор председателю Государственной архивной службы Украины Барановой Татьяне Ивановне», - говорится в документе.

Баранова назначена председателем Госархива в октябре 2014 года.

 

 
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