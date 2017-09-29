В Швейцарии на аукционе Koller обнаружили картину Ивана Айвазовского «Вид на Ревель», украденную в 1976 году. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина Айвазовского «Вид на Ревель», написанная в 1845 г. (оригинальное название - «Море»). Указанное произведение было похищено из собрания Музея-заповедника «Дмитровский кремль» в 1976 г.», - говорится в сообщении.

В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами похищенная культурная ценность оценочной стоимостью более 1 млн долларов США была снята с аукционных торгов.

«В настоящее время совместно со швейцарской стороной проводится работа, направленная на возвращение картины И.К. Айвазовского в Россию», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.