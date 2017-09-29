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Президент Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде назначить главой Нацбанка первого заместителя главы НБУ Якова Смолия.

Об этом Українським Новинам сообщили несколько источников в органах государственной власти.

«Второй кандидат, который был даже фаворитом в некоторых кругах, - председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук - не набирает голосов в парламенте, а Смолий – проходной кандидат», - отметил один из собеседников.

Источники ожидают, что назначение Смолия состоится в октябре.

Напомним, 10 апреля Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

10 мая стало известно, что обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель председателя Национального банка Яков Смолий. 
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