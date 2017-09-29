также в разделеОбщество
Скандал в Польше: Владелец супермаркета установил проверку для украинцев 8
ГПУ сообщила о подозрении двум руководителям Нацполиции по делам Майдана 8
«За базар нужно отвечать»: Москаль грозит Савченко судом 23
СМИ: Россия помогает «Л/ДНР» продавать уголь за границу 22
Гройсман: Калиновку разминируют до декабря 11
Полицейским запретили носить яркие сумки и зонты 15
Мэр Черкасс заявляет, что расстрелянному Бинусову угрожал его предшественник 18
Порошенко: Запчасти для «Порше» и «Ламборжини» будут изготавливать в Коломые 43
Офицеров, охранявших склад ракет в пьяном состоянии, отстранили 26
ФСБ показала видео задержания украинского «шпиона» в Крыму 42
Генштаб: Задержанный в Крыму «шпион» служил в ВСУ 55
Все военные арсеналы до конца года оборудуют системами раннего выявления 32
В трех областях Украины непривитым против кори детям запретили ходить в школу 28
В Крыму задержали двух россиян, обвиняемых в шпионаже в пользу Украины 33
В РФ заявили о ликвидации сети торговцев оружием из Украины 38
Сегодня Украина чтит память жертв Бабьего Яра 56
28 сентября. Картина дня 91
Защита обжаловала приговор Умерову 30

Министерство юстиции Украины запретило своим сотрудникам при выполнении обязанностей выражаться с употреблением нецензурной лексики, а также повышать голос при общении. Об этом говорится в приказе от 21 сентября 2017 года, которым утверждаются правила этического поведения сотрудников ведомства.

Так, сотрудники Минюста обязаны соблюдать такие принципы как служение государству и обществу; толерантность; достойное поведение; политическая нейтральность; добросовестность.

Сотрудники обязаны не допускать использования нецензурной лексики и повышенной интонации, поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе, воздерживаться от любых действий, в том числе распространения информации, компрометирующей, унижающей профессиональное достоинство и авторитет коллектива или отдельных работников.

Также работников органов юстиции обязали почитать народные обычаи и национальные традиции, использовать государственный язык при исполнении своих должностных обязанностей и уважительно относиться к окружающим.

Кроме того, все сотрудники Минюста должны иметь надлежащий внешний вид, придерживаться официально-делового стиля в одежде в соответствии с «общепринятыми нормами приличия».

За нарушение этих правил работники системы Министерства юстиции несут ответственность в соответствии с законами Украины «О государственной службе» и «О предотвращении коррупции».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги