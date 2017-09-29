Министерство юстиции Украины запретило своим сотрудникам при выполнении обязанностей выражаться с употреблением нецензурной лексики, а также повышать голос при общении. Об этом говорится в приказе от 21 сентября 2017 года, которым утверждаются правила этического поведения сотрудников ведомства.

Так, сотрудники Минюста обязаны соблюдать такие принципы как служение государству и обществу; толерантность; достойное поведение; политическая нейтральность; добросовестность.

Сотрудники обязаны не допускать использования нецензурной лексики и повышенной интонации, поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе, воздерживаться от любых действий, в том числе распространения информации, компрометирующей, унижающей профессиональное достоинство и авторитет коллектива или отдельных работников.

Также работников органов юстиции обязали почитать народные обычаи и национальные традиции, использовать государственный язык при исполнении своих должностных обязанностей и уважительно относиться к окружающим.

Кроме того, все сотрудники Минюста должны иметь надлежащий внешний вид, придерживаться официально-делового стиля в одежде в соответствии с «общепринятыми нормами приличия».

За нарушение этих правил работники системы Министерства юстиции несут ответственность в соответствии с законами Украины «О государственной службе» и «О предотвращении коррупции».