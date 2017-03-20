Президент Петр Порошенко ожидает, что новый независимый Верховный суд Украины заработает уже в мае-июне этого года. Об этом он заявил во время выступления на пятом заседании Совета регионального развития, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Ожидаю, что новый Верховный Суд заработает уже в мае-июне. Должны за эти весенние месяцы проголосовать новое процессуальное законодательство, которое обеспечит переход судебной системы с четырехзвенной к трехзвенной, чем завершим процесс выполнения рекомендаций Совета Европы по этому вопросу», - сказал он.

Порошенко напомнил, что сейчас проходит независимый конкурсный отбор судей.

«Подчеркиваю, что сейчас идет беспрецедентный конкурс с привлечением общественности, по результатам которого будет создан новый Верховный суд на принципах открытости и конкурентности. В нем принимают участие и действующие судьи, и кандидаты из судебной системы, адвокаты, ученые. На старте поступило полторы тысячи заявок, сейчас осталось чуть больше пятисот кандидатов», - рассказал Президент.

Он также напомнил, что после конкурса в Верховный суд начнется реорганизация апелляционных судов и призвал юристов, имеющих соответствующую квалификацию и стаж работы, участвовать в развитии новых судов, ведь по новому законодательству участие в конкурсах могут принимать не только судьи, но и адвокаты и ученые.

Независимые и эффективные суды важны и в контексте борьбы с коррупцией, подчеркнул Глава государства. Ведь они должны обеспечить принятие независимых судебных решений по взяточникам, что в свою очередь покажет: системная борьба с коррупцией в стране началась.

Порошенко также осудил нападение на прошлой неделе «псевдоактивистов в балаклавах» на председателя Высшего совета правосудия. Он назвал это попыткой сорвать судебную реформу, запугать судей и тех, кто участвует в реформировании судов, попыткой «законсервировать то неприемлемое положение вещей, ситуацию, которые сейчас пытаются кардинально изменить».

Президент подчеркнул, что ожидает от правоохранителей эффективных действий и обратился с требованием о быстром и беспристрастное расследование этого вопиющего инцидента.

Напомним, полиция проводит расследование по факту событий возле дома председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.