также в разделеПолитика
Президент проводит встречу с руководителями фракций 37
Порошенко готов заменить мускулистых парней в масках на «ботанов» 99
Порошенко поправил представителя ЕИБ: У нас не конфликт, а российская оккупация 101
Порошенко категорически против перевыборов Рады 40
Порошенко: Мы были на грани с потусторонним миром, но выжили 70
Порошенко предложил Парасюку и Семенченко поехать на переговоры с МВФ 117
Кабмин начал отбор аудитора для НАБУ 51
Порошенко назвал блокаду спецоперацией по выталкиванию Донбасса в РФ 249
Порошенко назвал Мазепу символом борьбы против России 62
«На Рогозине и тормоз горит»: Украинские послы вступились за Климкина 473
Турчинов поручил СБУ проверить визит политиков в Крым 144
Джемилев: Сейчас я бы не обнял Савченко 145
Рогозин обозвал Климкина из-за твита о Крыме 174
МИД объяснил блокаду ОРДЛО: Россия не выполнила ни одного пункта «Минска» 153
Розенко призвал Нацполицию усилить охрану памятников от вандалов 44
ЕС будет «внимательно следить» за последствиями блокады ОРДЛО 132
ГПУ признала Охендовского потерпевшим от действий НАБУ 62
Садовый ожидает своего отстранения от должности в ближайшие дни 205

Президент Петр Порошенко ожидает, что новый независимый Верховный суд Украины заработает уже в мае-июне этого года. Об этом он заявил во время выступления на пятом заседании Совета регионального развития, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Ожидаю, что новый Верховный Суд заработает уже в мае-июне. Должны за эти весенние месяцы проголосовать новое процессуальное законодательство, которое обеспечит переход судебной системы с четырехзвенной к трехзвенной, чем завершим процесс выполнения рекомендаций Совета Европы по этому вопросу», - сказал он.

Порошенко напомнил, что сейчас проходит независимый конкурсный отбор судей.

«Подчеркиваю, что сейчас идет беспрецедентный конкурс с привлечением общественности, по результатам которого будет создан новый Верховный суд на принципах открытости и конкурентности. В нем принимают участие и действующие судьи, и кандидаты из судебной системы, адвокаты, ученые. На старте поступило полторы тысячи заявок, сейчас осталось чуть больше пятисот кандидатов», - рассказал Президент.

Он также напомнил, что после конкурса в Верховный суд начнется реорганизация апелляционных судов и призвал юристов, имеющих соответствующую квалификацию и стаж работы, участвовать в развитии новых судов, ведь по новому законодательству участие в конкурсах могут принимать не только судьи, но и адвокаты и ученые.

Независимые и эффективные суды важны и в контексте борьбы с коррупцией, подчеркнул Глава государства. Ведь они должны обеспечить принятие независимых судебных решений по взяточникам, что в свою очередь покажет: системная борьба с коррупцией в стране началась.

Порошенко также осудил нападение на прошлой неделе «псевдоактивистов в балаклавах» на председателя Высшего совета правосудия. Он назвал это попыткой сорвать судебную реформу, запугать судей и тех, кто участвует в реформировании судов, попыткой «законсервировать то неприемлемое положение вещей, ситуацию, которые сейчас пытаются кардинально изменить».

Президент подчеркнул, что ожидает от правоохранителей эффективных действий и обратился с требованием о быстром и беспристрастное расследование этого вопиющего инцидента.

Напомним, полиция проводит расследование по факту событий возле дома председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года