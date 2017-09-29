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Вчера, 28 сентября, около 11:30 в Дергачевском районе Харьковской области обезьяны покалечили сотрудника зоопарка, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Сотрудники следственно-оперативной группы Дергачевского отдела полиции, прибывшие на место происшествия по вызову коллег пострадавшего, установили, что работник получил телесные повреждения при исполнении своих профессиональных обязанностей. По словам свидетелей, мужчина зашел в клетку с обезьянами, чтобы покормить их. Неожиданно животные набросились на него. В результате нападения у пострадавшего травматическим путем ампутирована правая ушная раковина и несколько пальцев рук.

В настоящее время состояние его здоровья стабильное.

Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. По факту проводится проверка.
ForUm

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