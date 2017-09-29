Сотрудники Службы безопасности Украины во взаимодействии с Нацполицией предупредили в Киеве попытку проведения антиукраинской акции, организованной и профинансированной кремлевскими заказчиками, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что спецслужбы РФ планировали провести в Брюсселе акцию по дискредитации Украины перед европейским сообществом. «Провокаторы планировали обвинить украинскую власть якобы в притеснениях журналистов и «свободной прессы». Для этого в Брюссель выехало несколько граждан Украины как «ораторы» круглого стола на тему: «Нарушения прав человека, ограничение свободы прессы и политических репрессий в Украине». Для усиления «эффекта» от их выступления и предоставления дополнительной «правдивости», организаторы планировали прямое включение из Киева, во время которого проплаченные «блоггеры» и «журналисты» должны подтвердить информацию о притеснениях и преследовании», – говорится в сообщении.

Отмечается. что сотрудники спецслужбы задокументировали, что «блоггеров» и «журналистов» организаторы фейковых акций по установившейся традиции наняли на «черном рынке труда» за 100 гривен каждого. «Для предотвращения их идентификации европейскими партнерами, кураторы обязали надеть «массовку» черные очки в связи с якобы преследованиями в Украине и опасениями за собственную жизнь. Единственным широко известным обществу лицом на этом фейковом мероприятии была народный депутат Украины V, VI, VII созывов Елена Бондаренко, которая отказалась от дачи объяснений правоохранителям. Однако на нее охотно это сделала нанятая для «шоу» публика», – подчеркнули в спецслужбе.

«Службе безопасности Украины известно о частичном изменении тактики антиукраинской деятельности российской стороны и выделении в отдельный вектор дискредитации Украины в глазах мирового сообщества с позиций европейских «информационных площадок» и с использованием, как и раньше, ложных и надуманных данных. В рамках имеющихся уголовных производств планируется проведение допросов организаторов фейковых съезда «блоггеров» для документирования противоправной деятельности спецслужб РФ», – сказано в сообщении.