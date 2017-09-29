Сегодня, 29 сентября, в Украине чтят память жертв массовых расстрелов нацистов в Бабьем Яру.

Президент Украины Петр Порошенко назвал трагедию Бабьего Яра одной из самых глубоких ран, которые нанес Холокост.

«Бабий Яр - одна из самых глубоких ран, которые нанес Холокост. Это наша общая трагедия, - прежде всего, еврейского и украинского народов. Вечная память невинно убиенным», – написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь Премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев сохранить память о Бабьем Яре.

«Сегодня мы вспоминаем жертв одной из самых страшных трагедий человечества - событий в Бабьем Яру. День печали и скорби. Наша обязанность сохранить память о Бабьем Яре и передать ее следующим поколениям. Только память защищает от повторения ошибок прошлого», – отметил она на своей странице в Facebook.