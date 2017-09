Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в Калифорнии в возрасте 91 года. Об этом сообщается на странице Playboy в Twitter.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4