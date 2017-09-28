Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер в Калифорнии в возрасте 91 года. Об этом сообщается на странице Playboy в Twitter.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.





В сообщении отмечается, что Хефнер умер от естественных причин, будучи окруженным близкими и друзей, в знаменитом особняке Playboy в Лос-Аджелесе, который приобрел в 1971 году, когда тиражи издания достигали семь миллионов экземпляров в месяц.

Хефнер начал публиковать Playboy на своей кухне дома в 1953 году, и через несколько лет издание стало самым продаваемым мужским журналом в мире, сообщает ВВС.

По информации Bloomberg, Хефнер хотел, чтобы его похоронили рядом с могилой Мэрилин Монро. Именно фотографии обнаженной Монро сделали первый выпуск журнала популярным в 1953 году, отмечает агентство.

Согласно официальной биографии, Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. Перед созданием Playboy Хефнер работал корреспондентом в журнале Esquire.

Хефнер был трижды женат. Его вторая жена — снимавшаяся в Playboy Кимберли Конард. Третьей супругой Хефнера в 2012 году стала 26-летняя Кристал Хэррис, фотографии которой также появлялись в журнале.