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Бангкок оказался наиболее популярным среди туристов городом мира в 2016 году. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные компании MasterCard.

Эксперты финансовой корпорации проанализировали данные о зарубежных гостях в 132 крупных городах мира за прошлый год. В итоге выяснилось, что за этот период в столице Таиланда останавливались с ночевкой 19,41 миллиона путешественников. На втором месте находится Лондон с результатом в 19,06 миллиона человек. Париж замыкает топ-3: в отелях французской столицы в 2016 году на одну ночь и больше останавливались 15,45 миллиона визитеров.

Четвертую строчку занял Дубай (14,87 миллиона человек). На пятой позиции — Сингапур. Азиатский город-государство за год принял 13,11 миллиона путешественников. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Нью-Йорк, Сеул, Куала-Лумпур, Токио и Стамбул.

За 2016 год туристы потратили в Бангкоке 14,1 миллиарда долларов. Лидером по общей сумме расходов путешественников стал Дубай. Отдыхающие пополнили бюджет арабского мегаполиса на 28,5 миллиарда долларов.

Ранее специалисты исследовательской организации Euromonitor назвали Гонконг самым посещаемым зарубежными гостями городом мира. Бангкок и Лондон попали в тройку лидеров.
 
ForUm

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