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Химическая, экологическая и радиационная обстановка в Винницкой области – в норме, заявляет пресс-служба горсовета Винницы.

«По городу распространяются слухи о загрязнении воздуха в связи с пожаром на химических складах в районе города Калиновка. Данная информация не соответствует действительности. По сообщениям оперативных дежурных Департамента гражданской защиты Винницкой облгосадминистрации и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области химическая, экологическая и радиационная обстановка – в норме», - говорится в сообщении.

Жителей области просят сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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