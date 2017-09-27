Из-за пожара на складах боеприпасов в Калиновке приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов в зоне чрезвычайной ситуации, проведена эвакуация работающего персонала, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

Также отмечается, что районными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о приостановлении обучения в дошкольных и образовательных учреждениях в населенных пунктах, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Эвакуационными и общественными организациями проведен подворный обход жилых помещений с целью вывоза людей пожилого возраста, инвалидов, детей в безопасные места.

Районными государственными администрациями созданы комиссии по определению нанесенного материального ущерба в населенных пунктах, подлежащих эвакуации, и составления соответствующих актов.

Также подготовлено обращение к руководителям сельскохозяйственных формирований, организаций, предприятий, учреждений по оказанию помощи пунктам приема эвакуированных.

С целью оперативного реагирования на обращения граждан Калиновской и Винницкой райгосадминистрациями организованы пункты личного приема представителями районных государственных администраций и горячих линий.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмирован 1 человека.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.