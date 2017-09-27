Генеральная прокуратура просила суд в январе 2017 арестовать «информацию», имеющуюся у украинских мобильных операторов за период январь-март 2014 (во время Революции Достоинства).

Об этом сообщила ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар» Ирина Леличенко.

В постановлении было указано: «…наложен арест с запретом любым служебным и должностным лицам АО «Киевстар» распоряжаться всеми носителями информации (жесткие диски, сервера и т.д.) в части уничтожения, повреждения, изменения, преобразования информации за период с 29 ноября 2013 по 16 марта 2014».

Леличенко рассказала, что требование ГПУ касалась всех украинских операторов.

«В январе 2017 года в рамках расследования уголовного дела по событиям в Украине в январе-марте 2014 года, Печерский районный суд Киева запретил распоряжаться носителями информации с абонентскими данными на серверах телеком операторов за определенный период времени. Требование касалось телеком операторов Лайфселл, МТС (Водафон), ТриМоб, Укртелеком, Киевстар и других операторов мобильной связи Украины», - рассказала она.

По словам Леличенко, «Киевстар» обратился в Печерский районный суд с просьбой разъяснить, каким образом выполнить решение суда, поскольку в нарушение требований закона оно четко не определяло перечень объектов, на которых был наложен арест и, фактически содержало требование об арестеинформации, не предусмотренное действующим законодательством Украины, сообщает «Украинская правда».

«Апелляционный суд города Киева удовлетворил жалобу Киевстар, признав незаконным постановление Печерского районного суда города Киева от 07.04.2017 года (о необязательности разъяснения предыдущее постановление. - Ред.) и обязал указанный суд разъяснить, как выполнять постановление о запрете распоряжаться носителями информации с абонентскими данными», - добавила она.

В то же время Леличенко заявила, что пока никаких фактических действий ни со стороны ГПУ, ни со стороны оператора не было осуществлено, поскольку это невозможно сделать без разъяснения.

Также она сказала, что «ни о каком доступе ГПУ к прослушиванию абонентов не идет речь».

Ранее адвокат Олег Бабич на своей странице в Facebook заявил, что департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины получил возможность законно прослушивать всех абонентов Киевстар.

«Печерский районный суд фактически открыл доступ следователям ко всему оборудованию Киевстар с целью получения любой интересующей информации о телефонных разговорах и переписке, внимание, всех абонентов оператора мобильной связи, а это несколько миллионов человек», - написал он.