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Калиновский районный суд Винницкой области 26 апреля 2017 г. приговорил командира воинской части А1119 в г. Калиновка Винницкой области Игоря Малежика по обвинению в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. Соответствующие данные содержатся в Едином государственном реестре судебных решений, передает 112 Украина.

Так, командир воинской части, которой подчинен 48-й арсенал Министерства обороны Украины, обвинялся в халатном отношении к исполнению служебных обязанностей при закупке противопожарных материалов.

Как говорится в судебном решении, воинская часть А1119 в лице ее командира 23 февраля 2016 г. заключила договор о закупке пожарно-технического имущества у физического лица-предпринимателя на общую сумму 188,74 тыс. грн.

Условиями договора предусматривался расчет с поставщиком только после поступления противопожарного имущества в часть, вместо этого командир подписал платежное поручение о переводе бюджетных средств без соответствующего подтверждения о получении имущества, в результате чего государству в лице Министерства обороны Украины был нанесен ущерб на сумму 188,74 тыс. грн.

Согласно документу, командир признал свою вину и утвердил соответствующее соглашение с военной прокуратурой Винницкой области, поэтому вместо 2 лет лишения свободы суд назначил ему наказание в виде 2 лет служебного ограничения, с вычетом из суммы его денежного обеспечения в доход государства в размере 10%.

Отмечено, что Малежик был назначен на должность командира воинской части 7 июля 2015 г. 

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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