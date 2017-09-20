У Украины нет времени на создание отдельного антикоррупционного суда, поэтому необходимо создать антикоррупционные палаты в уже существующих судах. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Он подчеркнул, что противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений в работе органов прокуратуры.

Одновременно генпрокурор отметил, что в процессе реформирования ведомства и приведения его деятельности к европейским стандартам Генеральной прокуратурой Украины прежде всего принят ряд организационных и практических мероприятий по предотвращению коррупционных проявлений среди прокуроров.

Луценко проинформировал участников заседания о ключевых реформах, которые состоялись в органах прокуратуры - создание Генеральной инспекции, сокращение штатной численности сотрудников органов прокуратуры, увеличение зарплат сотрудников, реализация европейской модели прокуратуры - создание и начало функционирования органов прокурорского самоуправления и квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

«Больше всего я горжусь тем, что мы открыли дверь доступа к системе людям, которые никогда в ней не работали», - отметил Луценко.

Также генеральный прокурор отдельно остановился на проблемах работы судей, их малой численности в районных судах и высокой загруженности.

Луценко в очередной раз подчеркнул необходимость создания антикоррупционных палат в уже существующих судах, что ускорит процесс наказания коррупционеров. «Общество устало ждать результат антикоррупционной деятельности. Мы развернули борьбу против тех, кто бояться закона, но окончательного вердикта суда все еще не получаем», - отметил генеральный прокурор.

«Все суды в Украине должны быть антикоррупционными, здесь я согласен с тезисами и Порошенко, и Керри. Но тратить время на создание отдельного антикоррупционного суда недопустимо, как того требуют отдельные политики », - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины недостаточно времени на создание антикоррупционного суда, поэтому в ближайшее время может быть создана антикоррупционная палата.