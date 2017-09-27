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Командование противника предоставило разрешение подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ.

Об этом сказал на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

«Командование так называемой «7-й бригады» противника предоставило разрешение подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ. Это будут делать снайперы с замаскированных позиций», – отметил он.

По словам Лысенко, эти меры вызваны желанием врага скрыть систематическое нарушение Минских соглашений.
ForUm

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