Командование противника предоставило разрешение подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ.
Об этом сказал на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.
«Командование так называемой «7-й бригады» противника предоставило разрешение подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ. Это будут делать снайперы с замаскированных позиций», – отметил он.
По словам Лысенко, эти меры вызваны желанием врага скрыть систематическое нарушение Минских соглашений.
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